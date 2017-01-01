На купол было потрачено 650 метров армированного стекла, 1400 л герметиков. На реставрацию металлического сооружения купола потрачено около 2 т нержавеющей стали и 0,5 т краски.

Реставрация купола Верховной Рады завершилась досрочно. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Работы по реставрации проводились в связи с необходимостью замены стекла и металлических конструкций, которые успели заржаветь. Также в замене нуждались герметики.

“30 октября ремонт купола административного здания Верховной Рады полностью завершился. Кроме того, была сэкономлена значительную часть государственных средств - потрачено 6,7 млн грн из запланированных 7,5 млн грн“, - говорится в сообщении.

Указывается, что для верхней части купола было потрачено 650 метров армированного стекла, 1400 л современных герметиков. На реставрацию металлического сооружения купола потрачено около 2 т нержавеющей стали и 0,5 т краски.

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Напомним, разбирать купол Верховной Рады для проведения его ремонта начали в конце июня. В августе спустили для ремонта огромную трехтонную люстру, которая висит над сессионным залом.

Ранее сообщалось, что люстра находится в аварийном состоянии и покрыта множеством трещин. СМИ писали, что в результате падения люстры могут пострадать не менее 50 парламентариев.