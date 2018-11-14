Кабмин инициирует большие налоги с высоких зарплат

Правительство хочет расширить базу единого социального взноса в размере 22% с 15 до 25 минимальных зарплат.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде расширить базу единого социального взноса в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тысячи гривен) до 25 (104,3 тысячи гривен) и ввести регрессивную шкалу отчислений ЕСВ.



Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на заседании Кабмина в среду, сообщает Экономическая правда.

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"Ставка ЕСВ для заработных плат, превышающих предел в 104 тыс. грн будет уменьшаться до 5% для суммы, превышающей 270 размеров минимальных зарплат. Также предлагается установить в законодательстве о труде принцип дифференциации заработных плат на предприятиях", - пояснил министр.

По его словам, вместе с этим предлагается усилить ответственность за неуплату ЕСВ.

Рева также отметил, что 84 тысяч руководителей предприятий получают минимальную зарплату в Украине, 20 тысяч из них - в Киеве. Тогда как к снижению ставок ЕСВ в 2016 году с 38% до 22% этот показатель составлял 28 тысяч.

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"Также 75% предприятий демонстрируют среднюю зарплату - до 4 тыс. грн, и это частный сектор... Квалифицированный и неквалифицированный труд оплачивается по документам одинаково", - подчеркнул он.

Как ожидают в Минсоцполитики, дополнительные поступления в бюджет от таких мер могут составлять до 10 млрд грн.

Ранее сообщалось, что фискальная служба может отдать назад 18% от официальной зарплаты работника, это процент подоходного налога.



Короме того, Минфин предупреждает, что введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль оставит Украину без программы Международного валютного фонда и приведет к дефолту уже в 2019 году.