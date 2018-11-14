Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Жители Смелы пикетируют Кабмин, Мэра на заседание к Гройсману якобы не пустили

Комментариев: 2
Жители Смелы, которые остались без отопления, устроили пикет под зданием Кабинета министров Украины.
В Смелу 15 ноября приедет делегация чиновников и представителей Нафтогаза
В Смелу 15 ноября приедет делегация чиновников и представителей Нафтогаза
скриншот

Жители города Смела Черкасской области устроили пикет под зданием Кабинета министров из-за отсутствия отопления. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: Гройсман пригрозил мэрам за проблемы с отоплением

По словам митингующих, они пришли под Кабмин с отчаяния, потому что мерзнуть в своих квартирах больше не могут. Люди говорят, что обращались к местной власти, но безуспешно.

В Киев прибыл и мэр города Смела, его якобы пригласили в Кабинет министров, где он должен был выступить с докладом по ситуации. Городской голова, как утверждается, пошел в Кабмин, однако буквально через несколько минут вышел, поскольку пропуск на вход ему почему-то аннулировали.

Читай также: Киевтеплоэнерго не повысит тарифы на отопление до января

“Мы не можем допустить, чтобы в 2018 году целый семидесятитысячный город стал заложником у денег, долги ли это или не долги... На сегодняшний день это шантаж. Меня пригласили на открытое заседание Кабинета министров и когда увидели, что приехала община Смелы, услышав мои радикальные выступления, мне аннулировали пропуск и не пустили на заседание правительства“, - рассказал Цыбко, добавив, что правительство “скрывается от одного простого городского головы“.

Мэр заявил, что 86 млн гривен “хотят повесить на бюджет города“ и также добавил, что за свое кресло, в случае чего, не держится.  

“У нас бюджет города 218 миллионов. Как мы можем рассчитаться с этим, если это частная компания, которая руководила этим и их счета были на Кипре“, - сказал Цыбко.

Читай также: Мерзнут города. Как стартует отопительный сезон

В то же время в правительстве рассматривался вопрос Смелы. Сейчас есть решение по проведению в городе перевыборов.

В Смелу 15 ноября приедет делегация в составе чиновников и представителей Нафтогаза, которые будут присутствовать на сессии горсовета.

Ранее в городе Смела 11 школ приостановили образовательный процесс из-за отсутствия тепла. Также жители Смелы 13 ноября вышли на митинг к городскому совету.

Напомним, 14 ноября правительство ввело запрет на отключение газоснабжения теплоснабжающим предприятиям в отопительный период.

Поделись:
Теги: Нафтогаз, видео, отопление, Тепло, пикет, Кабмин Украины, отопительный сезон, Черкасская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    14.11.2018, 16:04
Оценка:  0
Woodbrother
Куда мер дел деньги , уплаченніе людьми за комуналку. Для ответа на єтот вопрос в кабюмин ходить не надо.
OKO    14.11.2018, 15:58
Оценка:  -1
OKO
уроды,им говорят люди мерзнут,а они отвечают скоро выборы...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь