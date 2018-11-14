В Черновцах снесли памятник советскому писателю Горькому

На его месте планируют установить монумент местному деятелю.

В Садгоре, что на окраине Черновцов, демонтировали памятник советскому писателю Максиму Горькому, который поддерживал большевиков. Об этом заявил краевед Дмитрий Сирман, сообщает местное издание АСС.

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Известно, что указанный монумент был установлен в 50-60-х годах 20 века.

“Еще в 2016 году в контексте декоммунизации было соответствующее распоряжение городского совета о сносе этого памятника. Работы проводил трест зеленого хозяйства“, - рассказал краевед.

По его словам, Горький не имеет никакого отношения к Черновцам и Садгоре в частности.

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“Вместе с тем мы бы хотели установить памятник основателю Садгоры в следующем году, когда микрорайону исполнится 250 лет. Уже есть решение исполнительного комитета, согласно которому Общество Гартенберга должно провести конкурс на строительство монумента Садогурской монете или барону Петру-Николаю Гартенбергу-Садогурскому, который является основателем района“, - сообщил Сирман.

Указанный монумент был установлен в 50-60-х годах acc.cv.ua

Напомним, в ноябре в поселке Марковка Луганской области вместо статуи Ленину установили памятник главному герою мультфильма Чиполлино.

Ранее, Горсовет Семеновского района Черниговской области через электронный аукцион продали бронзовый памятник Ленину весом 2,5 тонны за 220 тысяч гривен.