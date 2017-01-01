"Друзья" Рабиновича в ОБ проиграли 0:2, – Джангиров

Давно взял себе за правило – не успел высказать мнение оперативно, подожди, когда отстреляются все. Об этом сообщает 24 канал.

“Расклад по ПолитСовету ОБ известен: руководящий орган не поддержал инициативу Юрия Бойко об объединении и выдвижении единого кандидата с “ЗаЖ!“(голосование – 4 на 4) и также не поддержал инициативу Бориса Колесникова о проведении партийного съезда по данному вопросу (голосование – 4 на 4, просто “четверки“ поменялись местами)“. Об этом пишет на свой странице в Facebook политолог Дмитрий Джангиров.

Формально, уверен эксперт, “счет“ – 1:1, морально же “друзья Рабиновича“ в ОБ проиграли 0: 2.

“Они не смогли легитимизировать свою частную инициативу через ПолитСовет и подтвердили кулуарность своей инициативы, заблокировав проведение съезда“, – отметил политолог.