Под Нафтогаз принесли шины и батареи

Несколько десятков людей в среду, 14 ноября, провели акцию у здания Нафтогаза в Киеве с требованием подать тепло в города.

Представители нескольких общественных организаций и партий требовали от Нафтогаза отправить менеджмент в отставку, включить тепло в городах, а также не повышать тарифы.

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Они принесли с собой шины, бочки с дровами и батареи. Шины поджигать не стали.

Вскоре митингующие разошлись, на месте акции осталась полиция.

Сейчас без тепла остается Смела. Жители города сегодня пикетировали Кабмин с требованием решить проблему с отоплением.

В то же время, Кабмин сегодня ввел запрет на отключение газоснабжения теплоснабжающим предприятиям в отопительный период.