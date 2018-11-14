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Под Нафтогаз принесли шины и батареи

Комментариев: 3
Митингующие требовали от Нафтогаза отправить менеджмент в отставку, включить тепло в городах и не повышать тарифы.
Несколько десятков людей требовали подать тепло в города
Несколько десятков людей требовали подать тепло в города
ukrinform.ua
Несколько десятков людей в среду, 14 ноября, провели акцию у здания Нафтогаза в Киеве с требованием подать тепло в города.
 
Об этом сообщает Укринформ.
 

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Представители нескольких общественных организаций и партий требовали от Нафтогаза отправить менеджмент в отставку, включить тепло в городах, а также не повышать тарифы.

Они принесли с собой шины, бочки с дровами и батареи. Шины поджигать не стали.

Вскоре митингующие разошлись, на месте акции осталась полиция.

Сейчас без тепла остается Смела. Жители города сегодня пикетировали Кабмин с требованием решить проблему с отоплением.

В то же время, Кабмин сегодня ввел запрет на отключение газоснабжения теплоснабжающим предприятиям в отопительный период.

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Теги: митинг, Нафтогаз, отопление, Тепло, отопительный сезон, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxerogos    14.11.2018, 18:01
Оценка:  0
Boxerogos
ШОКоладная пэрэмога"гимности"изнач ально не предусматривала тепло в домах в отопительный период.Доктрина этой пэрэмоги заключается в круглосуточном скакании и оплаты тарифов ЖКХ по космическим тарифам.Тепло?Не смешите нафтогазового Кобеля!Лучше работайте больше чтобы было чем платить за услуги ЖКХ по
Boxerogos    14.11.2018, 18:02
Оценка:  0
Boxerogos
"пэрэможным"тарифам!А кто с этим не согласен,тот агент Кремля,ольгинский тролль и раб Путина!))))))))
strelokc    14.11.2018, 17:31
Оценка:  0
strelokc
Вот и начинается..... Интересно...чиновники успеют ноги унести в этот раз?
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