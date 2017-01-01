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На блопостах в зоне ООС задержаны пять сепаратистов

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За сутки силовики отказали в пропуске через линию разграничения по различным причинам 29 лицам.
Силовики за сутки зафиксировали 26 административных правонарушений на блокпостах
Силовики за сутки зафиксировали 26 административных правонарушений на блокпостах
Госпогранслужба

Правоохранителями из состава Объединенных сил за минувшие сутки задержали на блокпостах для проверки пять человек, которые оказались причастными к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра операции Объединенных сил Алексей Жуганов в среду, 14 ноября.

"В течение минувших суток правоохранителями Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, для проверки задержаны пять человек, причастные к незаконным вооруженным формированиям, выявлены восемь фактов незаконного обращения наркотических средств и два факта незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Также зафиксировано 26 административных правонарушений", – сказал Жуганов.

Он добавил, что за минувшие сутки на подконтрольную Украине территорию проследовало почти 18 тысяч лиц и около двух тысяч транспортных средств. При этом было отказано в пропуске через линию разграничения по различным причинам 29 лицам.

Кроме того, выявлены товары с признаками контрабанды на сумму более 31 тысячи гривен, два факта использования подделанных документов и один факт использования документов, выданных сепаратистами.

Ранее в полицию Донецкой области сдался житель Краматорска, который "служил" в рядах сепаратистов. В 2014 году мужчина был старшим блокпоста сепаратистов, организовывал дежурства на объекте, проводил незаконную проверку граждан и их транспорта.

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Теги: донбасс, сепаратисты, Блокпосты, блокпост, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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