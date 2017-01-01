На блопостах в зоне ООС задержаны пять сепаратистов

За сутки силовики отказали в пропуске через линию разграничения по различным причинам 29 лицам.

Правоохранителями из состава Объединенных сил за минувшие сутки задержали на блокпостах для проверки пять человек, которые оказались причастными к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра операции Объединенных сил Алексей Жуганов в среду, 14 ноября.

"В течение минувших суток правоохранителями Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, для проверки задержаны пять человек, причастные к незаконным вооруженным формированиям, выявлены восемь фактов незаконного обращения наркотических средств и два факта незаконного обращения с оружием и боеприпасами. Также зафиксировано 26 административных правонарушений", – сказал Жуганов.

Он добавил, что за минувшие сутки на подконтрольную Украине территорию проследовало почти 18 тысяч лиц и около двух тысяч транспортных средств. При этом было отказано в пропуске через линию разграничения по различным причинам 29 лицам.

Кроме того, выявлены товары с признаками контрабанды на сумму более 31 тысячи гривен, два факта использования подделанных документов и один факт использования документов, выданных сепаратистами.

Ранее в полицию Донецкой области сдался житель Краматорска, который "служил" в рядах сепаратистов. В 2014 году мужчина был старшим блокпоста сепаратистов, организовывал дежурства на объекте, проводил незаконную проверку граждан и их транспорта.

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