"Буду топить за Зеленского": Соцсети обсуждают второе место актера в президентском рейтинге

Согласно результатам исследования, на второе место в рейтинге возможных кандидатов в президенты вышел актер Владимир Зеленский (11,4%). На первом месте Юлия Тимошенко (20,7%), а Петр Порошенко лишь третий (10,3%).

Блогеры, эксперты и просто пользователи соцсетей выдвигают свои версии роста поддержки актера. Так, политический эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких объясняет "феномен Зеленского" тем, что люди утратили веру в способность действующего истеблишмента решать проблемы простых людей, а не служить собственным меркантильным интересам. Такие настроения в обществе характерны не только для Украины.

Некоторые представители Facebook-сообщества считают, что у Зеленского есть все необходимые качества для того, чтобы стать главой государства, а отсутствие опыта в политике – не помеха.

"На мой взгляд, Зеленский обладает харизмой, высокой узнаваемостью и популярностью и, несомненно, может стать политиком и президентом, если подойдет к вопросу серьезно. И не нужно меня убеждать в том, что он плохо разбирается в политике. У нас генпрокурор без образования, и никого это не смущает. Президент должен быть лидером, и ему должен верить народ. Он должен собрать команду профессионалов, а самому ему достаточно быть брендом, уметь красиво говорить и доступно преподносить народу курс, программу действий", – написала днепрянка Мила Садовская.

К обсуждению возможного участия Зеленского в выборах подключились и коллеги по цеху.

"Если Зеленский пойдет в президенты, я впервые буду следить за выборами в Украине. И не "по-приколу", а потому, что это действительно крутой кейс! Главное, чтобы не началось вот это рвотное "Как клоун может быть серьезным политиком?!" У нас же серьезные политики клоунами становятся!" – пишет актер Женя Янович.

А эпатажный бизнесмен и популярный блогер Гарик Корогодский в своей особой манере пообещал публичную поддержку актеру, если тот будет баллотироваться.

"Определился с выбором. Буду топить за Зеленского. Бесплатно, без всяких договоренностей", – написал Корогодский в Facebook.