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"Буду топить за Зеленского": Соцсети обсуждают второе место актера в президентском рейтинге

Комментариев: 15
"Буду топить за Зеленского": Соцсети обсуждают второе место актера в президентском рейтинге
После публикации результатов социологического опроса, проведенного КМИСом, Центром Разумкова и группой "Рейтинг", эксперты всерьез заговорили об "опасности", которую для старых политиков представляют так называемые новые лица, пишет Комсомольская Правда.
 
Согласно результатам исследования, на второе место в рейтинге возможных кандидатов в президенты вышел актер Владимир Зеленский (11,4%). На первом месте Юлия Тимошенко (20,7%), а Петр Порошенко лишь третий (10,3%).
 
Блогеры, эксперты и просто пользователи соцсетей выдвигают свои версии роста поддержки актера. Так, политический эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких объясняет "феномен Зеленского" тем, что люди утратили веру в способность действующего истеблишмента  решать проблемы простых людей, а не служить собственным меркантильным интересам. Такие настроения в обществе характерны не только для Украины.
 
"В пользу того же Владимира Зеленского играет отсутствие антирейтинга и категорического неприятия представителями какого-либо электорального поля. Он не является категорически неприемлемым ни для условно оранжевого, ни условно бело-голубого электората", – считает Гладких. Эксперт также добавил, что шансы действующего президента на второй срок тают, и даже если случится чудо и он попадет во второй тур, то проиграет в нем любому оппоненту.
 
 

Некоторые представители Facebook-сообщества считают, что у Зеленского есть все необходимые качества для того, чтобы стать главой государства, а отсутствие опыта в политике – не помеха. 

"На мой взгляд, Зеленский обладает харизмой, высокой узнаваемостью и популярностью и, несомненно, может стать политиком и президентом, если подойдет к вопросу серьезно. И не нужно меня убеждать в том, что он плохо разбирается в политике. У нас генпрокурор без образования, и никого это не смущает. Президент должен быть лидером, и ему должен верить народ. Он должен собрать команду профессионалов, а самому ему достаточно быть брендом, уметь красиво говорить и доступно преподносить народу курс, программу действий", – написала днепрянка Мила Садовская.

 

К обсуждению возможного участия Зеленского в выборах подключились и коллеги по цеху.

"Если Зеленский пойдет в президенты, я впервые буду следить за выборами в Украине. И не "по-приколу", а потому, что это действительно крутой кейс! Главное, чтобы не началось вот это рвотное "Как клоун может быть серьезным политиком?!" У нас же серьезные политики клоунами становятся!" – пишет актер Женя Янович.

 

А эпатажный бизнесмен и популярный блогер Гарик Корогодский в своей особой манере пообещал публичную поддержку актеру, если тот будет баллотироваться.  

"Определился с выбором. Буду топить за Зеленского. Бесплатно, без всяких договоренностей", – написал Корогодский в Facebook.

 

 

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Комментариев (16)
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navigator2    14.11.2018, 17:52
Оценка:  -5
navigator2
всі хто був при владі можуть сміливо йти на х...й
краще брати закордонних спеціалістів, студентів і препадов
економічних, політ. юр. факов, математиков теж не завидить
можливо тоді що зміниться
але тільки не голосувати за цих теперешніх виродків!
Woodbrother    14.11.2018, 17:55
Оценка:  +3
Woodbrother
Это вам так только кажется. Привлечение иностранных спецов оправдало себя только в полиции. Во всех остальных сферах они явно не справились.
ummon    14.11.2018, 18:03
Оценка:  +1
ummon
'тільки не голосувати за цих теперешніх виродків'
на выборах ты будешь голосовать только за кого-то из уже известных кандидатов. и какой выбор?
Woodbrother    14.11.2018, 18:07
Оценка:  +3
Woodbrother
Выбор вполне естественен - Петя. Он конкретный мужик, перешел от слов к делу в вопросе осовременивания страны по европейским правилам. До него об этом только говорили 23 года. 23 года говорильни - вполне достаточный срок. Пора работать.
ummon    14.11.2018, 18:12
Оценка:  +3
ummon
'Выбор вполне естественен - Петя'
ну так и я о том же. мне много чего не нравится из того, что он делает. но вариантов лучше нет
Woodbrother    14.11.2018, 18:16
Оценка:  0
Woodbrother
Идеальных политиков не бывает, но у него получается неплохо.
Woodbrother    14.11.2018, 17:27
Оценка:  +3
Woodbrother
Клоуны и экономика не совместимы по определению. Чисто поржать конечно прикольно, но что потом жрать будем - непонятно.
ummon    14.11.2018, 17:30
Оценка:  +3
ummon
'Клоуны и экономика не совместимы по определению'
согласен. нечего ему делать в политике
АБАМЧУК    14.11.2018, 17:18
Оценка:  +4
АБАМЧУК
ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЕ НЕ ХВАТАЕТ КЛОУНОВ
KIBARG    14.11.2018, 17:39
Оценка:  +1
KIBARG
Кажется, их вполне себе хватает.
ЛЮСТРАТОР    14.11.2018, 17:17
Оценка:  -4
ЛЮСТРАТОР
Не доведи Господи до крайности. Нам только этого не хватало!
ummon    14.11.2018, 17:16
Оценка:  +7
ummon
все эти рейтинги - проплаченная чушь. Тимошенко на первом месте - улыбнуло
ВосставшийИзБана    14.11.2018, 17:13
Оценка:  -8
ВосставшийИзБана
Одного еврея-мажора мало. Надо еще одного.
ummon    14.11.2018, 17:17
Оценка:  +6
ummon
'одного еврея-мажора мало'
ты уже задолбал со своим расизмом. или работай, а не ищи виновных
ВосставшийИзБана    14.11.2018, 17:36
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
А ты у нас шабезгой?
ummon    14.11.2018, 17:45
Оценка:  +3
ummon
'А ты у нас шабезгой'
Спроси нормально, я твой сленг не понимаю
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