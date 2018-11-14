"Буду топить за Зеленского": Соцсети обсуждают второе место актера в президентском рейтинге
Некоторые представители Facebook-сообщества считают, что у Зеленского есть все необходимые качества для того, чтобы стать главой государства, а отсутствие опыта в политике – не помеха.
"На мой взгляд, Зеленский обладает харизмой, высокой узнаваемостью и популярностью и, несомненно, может стать политиком и президентом, если подойдет к вопросу серьезно. И не нужно меня убеждать в том, что он плохо разбирается в политике. У нас генпрокурор без образования, и никого это не смущает. Президент должен быть лидером, и ему должен верить народ. Он должен собрать команду профессионалов, а самому ему достаточно быть брендом, уметь красиво говорить и доступно преподносить народу курс, программу действий", – написала днепрянка Мила Садовская.
К обсуждению возможного участия Зеленского в выборах подключились и коллеги по цеху.
"Если Зеленский пойдет в президенты, я впервые буду следить за выборами в Украине. И не "по-приколу", а потому, что это действительно крутой кейс! Главное, чтобы не началось вот это рвотное "Как клоун может быть серьезным политиком?!" У нас же серьезные политики клоунами становятся!" – пишет актер Женя Янович.
А эпатажный бизнесмен и популярный блогер Гарик Корогодский в своей особой манере пообещал публичную поддержку актеру, если тот будет баллотироваться.
"Определился с выбором. Буду топить за Зеленского. Бесплатно, без всяких договоренностей", – написал Корогодский в Facebook.
краще брати закордонних спеціалістів, студентів і препадов
економічних, політ. юр. факов, математиков теж не завидить
можливо тоді що зміниться
але тільки не голосувати за цих теперешніх виродків!
на выборах ты будешь голосовать только за кого-то из уже известных кандидатов. и какой выбор?
ну так и я о том же. мне много чего не нравится из того, что он делает. но вариантов лучше нет
согласен. нечего ему делать в политике
ты уже задолбал со своим расизмом. или работай, а не ищи виновных
Спроси нормально, я твой сленг не понимаю