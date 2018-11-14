В Харькове 60 жилых домов остались без отопления

В городе часть жилых домов, три школы, детский сад и больница 14 ноября временно остались без тепла и горячего водоснабжения.

В Шевченковском районе Харькова в среду, 14 ноября, временно отключили отопление в более чем 50 жилых домах и пяти объектах социальной инфраструктуры. Об этом пишет Newsroom со ссылкой на пресс-службу КП Харьковские тепловые сети.

Как сообщается, до 21:00 14 ноября будет идти ремонт участка тепломагистрали на улице Есенина. В связи с этим подача отопления и горячей воды временно прекращена в 59 домах, трех школах, детском саду и больнице. Все вышеперечисленные объекты находятся на проспекте Науки, а также улицах Есенина, Отакара Яроша и 23 августа.

Кроме того, 15 ноября Харьковские теплосети планируют устранить дефект на магистрали, расположенной в Немышлянском районе. Там без тепла временно останутся 73 жилых дома (в 21 из них не будет также горячей воды) и школа.

Напомним, 14 ноября в Херсоне решили проблему с отоплением.

В то же время жители Смелы Черкасской области пикетируют Кабинет министров Украины из-за отсутствия отопления.

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