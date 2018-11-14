В Киевской области за пять часов случилось около 100 ДТП

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на собственных авто, а также соблюдать правила маневрирования.

В Киевской области случилось около 100 аварий d-t-p.net

В Киевской области в среду, 14 ноября, в связи с ухудшением погодных условий за пять часов произошло до сотни дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

По данным ведомства, с 9:00 до 14:00 на автодорогах Киевской области произошло около сотни дорожных транспортных происшествий.

Полиция рекомендует водителям воздержаться от поездок на собственных авто и соблюдать правила маневрирования и безопасной дистанции.

Также в полиции владельцам транспортных средств напомнили о необходимости обязательной замены летней резины на зимнюю и призвали ответственно относиться к своей безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Напомним, 14 ноября в Киеве выпал первый снег. Из-за снегопада в городе случилось более 300 дорожно-транспортных происшествий.

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