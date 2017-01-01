Электронные устройства для курения так же вредны, как сигареты - результаты исследования

Это выяснилось в ходе проведенного исследования с использованием электронного заменителя сигарет IQOS (Айкос). Целью эксперимента было выяснить, выделяются ли при курении электронных девайсов смолы, как в обычных сигаретах. Для эксперимента взяли колбу с ватой, насос, соединительные трубки и две пачки табачных стиков. Оказалось, что при прохождении дыма через колбу смолы оседают на вате, из-за чего она приобретает желтый цвет. Кроме того, один из стиков расплавился прямо во время проведения исследования.

Итак, экспериментальным путем было установлено, что табачные стики содержат смолы,которые затем оседают на вате (в реальной жизни - на легких курильщика). Однако никакой информации о содержании смол на пачке стиков для IQOS (Айкос) нет.

Опасность электронных гаджетов для курения подтверждена и зарубежными экспертами.Как написалана своей странице в Facebook министр здравоохранения Ульяна Супрун,группа швейцарских ученых доказала, что технология “нагревание-не горение“ не намного безопаснее “обычного“ курения.

“Ученые обнаружили, что отсутствие горения все равно не защищает от вредных соединений, которые есть в дыме. Например, разница в содержании некоторых канцерогенов (таких как, формальдегид, акролеин) является соразмерной. Нагревающего эффекта вполне достаточно для выделения вредных веществ, которые отравляют организм человека также, как это происходит во время курения обычной сигареты. Кроме того, в табаке, который люди курят с помощью “нагревания-не горения“, содержится никотин в дозах, сопоставимых с обычными сигаретами. Тот самый никотин, который вызывает зависимость и оказывает отрицательное влияние на здоровье“, - написала министр.

Напомним, разработчики электронного гаджета утверждают, что во времяего курения используется технология разогрева, а не горения, поэтому он - абсолютно безопасен для потребителей. В украинском законодательстве не существует никаких ограничений по маркировке жидкостей и стиков для электронных сигарет.