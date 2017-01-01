В Харькове в двух школах ищут взрывчатку

В двух харьковских школах правоохранители ищут взрывчатку после анонимного сообщения о минировании.

В Харькове правоохранители проверяют информацию о минировании двух школ по ул. Академика Богомольца. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечено, что информация о том, что в учебных заведениях якобы заложена взрывчатка, поступила правоохранителям в 14:52 и 15:29.

"Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Продолжается эвакуация и осмотр помещений. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений", - говорится в сообщении.

Ранее в Харькове эвакуировали людей из здания городского совета из-за анонимного сообщения о минировании.

Также сообщалось, что в Днепровском районе Киева сообщали о минировании двух отделений банка.

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