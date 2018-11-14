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Гройсман назвал три задачи Кабмина на 2019 год

Комментариев: 2
В следующем году правительство сосредоточится на поддержании проведения реформ, обеспечении роста экономики и выборах.
Кабмин сосредоточится на трех задачах в 2019 году
Кабмин сосредоточится на трех задачах в 2019 году
kmu.gov.ua
Ключевыми задачами правительства на 2019 год являются сохранение экономического роста, гарантирование необратимости реформ, а также обеспечение прозрачности выборов. Об этом в среду, 14 ноября, сказал ремьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с экспертами Национального демократического института, сообщает пресс-служба Кабмина.
 

"Перед нами стоят важные задачи. Главное - обеспечить стабильность. Мы имеем очень серьезные экономические и финансовые вызовы, но мы делаем много, чтобы обеспечить рост. Вторая задача - не остановить реформу. И третья - обеспечить все, зависящее от правительства, для проведения демократических и прозрачных выборов", - сказал премьер.

Отметим, выступая в парламенте на прошлой неделе Гройсман заявил, что наведет в стране "реальный порядок" за три месяца, если Верховная Рада даст ему больше полномочий. 

 

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Кабмин Украины, реформы, экономика Украины, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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MNI1957    14.11.2018, 19:17
Оценка:  0
MNI1957
грабить,грабить,и ещё раз грабить.вот и все три задачи
Uldrih    14.11.2018, 18:41
Оценка:  0
Uldrih
«Как повезло властям, что люди никогда не думают.»
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