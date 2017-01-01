Перед пресс-конференцией Гриценко в Харькове возник скандал с местными журналистами

Игорь Русин, главный редактор харьковского сайта Insidernews, сообщил, что ему и другим журналистам издания отказали в аккредитации для пресс-конференции Анатолия Гриценко, которая состоится 15 ноября в Харькове, пишет Наш Киев.

На странице мероприятия в Facebook группе "Слобожанский политклуб", сотрудник "Громадянської позиції" Юрий Шишкин, заявил, что журналисту "не стоит беспокоиться, так как аккредитацию ему не дадут".

"Причиной такого отношения харьковского штаба Гриценко к журналистам стал материал о предыдущей пресс-конференции политика в Харькове, которая проходила в медиа-центре "Накипело" 30 августа этого года. Материал был расценен сторонниками Гриценко как неправдивый", — считает Русин.

"Читатели нашего ресурса сами могут посмотреть пресс-конференцию в "Накипело" и сделать вывод о том насколько соответствует материал сайта событиям, происходившим в зале. Более того, в этот раз площадкой для проведения пресс-конференции был выбран пресс-центр KharkivToday. Смеем предположить, что выбор был сделан сознательно, так как оттуда нет трансляции в интернет. И напоследок риторический вопрос: "Каким президентом станет Анатолий Гриценко, если его приверженцы уже сейчас доступными им методами пытаются заткнуть рот журналистам?", — спрашивает харьковский журналист.

В конце сентября у лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко произошел конфликт с участниками акции "Ночь на Банковой". Митингующие напали на Гриценко, который подошел к протестующим, обвинили его в желании "попиариться" и "потереться" возле людей, как на Майдане, и назвали "бандитом", чудом обошлось без прямого столкновения.