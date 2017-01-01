Богуслаев утаил от НАПК покупку недвижимости на 25 миллионов

Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции составило два протокола в отношении Богуслаева.

Депутат Верховной Рады Вячеслав Богуслаев своевременно не сообщил в декларации о покупке движимого и недвижимого имущества на сумму почти 25 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в среду, 14 ноября.

Парламентарий, в частности, несвоевременно сообщил НАПК о приобретении недвижимого имущества на 19,485 млн гривен и движимого имущества на 4,518 млн гривен.

"По результатам контроля за своевременностью представления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии Национальное агентство установило, что народный депутат Вячеслав Богуслаев совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное частью второй статьи 172-6 КУоАП. Так, народный депутат несвоевременно сообщил Национальному агентству о существенных изменениях в имущественном", - говорится в сообщении НАПК.

Так, агентство составило два протокола в отношении Богуслаева. Кроме того, НАПК направило в суд 10 протоколов об админправонарушениях по результатам осуществления контроля за своевременностью представления деклараций.

"Несвоевременно без уважительных причин декларации подали: депутаты Черниговского и Фастовского городских советов, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Черниговского городского совета и бывший первый заместитель председателя Переяслав-Хмельницкой районной государственной администрации, а также работники Высшего административного суда Украины, Государственной аудиторской службы, главного управления ГФС в г. Киеве и Одесской таможни НФС, Одесской местной прокуратуры №4", - сообщили в ведомстве.

Ранее в НАПК заявили, что восемь украинцев, занимавших государственные должности в 2017 году, не подали декларации за этот период.

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