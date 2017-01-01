Бойко уходит из "Оппоблока"

Новая "оппозиционная платформа-за жизнь" будет трансформироваться в политическую партию. Об этом заявил сопредседатель "Оппоблока" Юрий Бойко, передает УНИАН.

"Я уверен, что мы на правильном пути. К нашей политической платформе присоединяются еще несколько общественных организаций, политических партий. Сейчас мы проводим переговоры и уже в ближайшее время все узнают об этих организациях. Наша объединенная платформа будет трансформироваться в политическую партию", – сообщил Юрий Бойко во вторник в эфире программы "Пульс" на "112 Украина".

Как сообщалось, 9 ноября Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За жизнь". По словам Рабиновича платформа создана для всех оппозиционных сил, которые должны объединиться.

Напомним, что согласно Закону о политических партиях, членство в двух партиях исключено.