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В Украине выросло число заболевших гриппом

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В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели 152 тысяч человек, из них 68,4% - дети до 17 лет.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне
Заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне
Tochka.net

В Украине за прошедшую неделю (с 5 по 11 ноября) гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 152 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в среду, 14 ноября.

Так, за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 151 852 человека, из них 68,4% - дети до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет незначительно увеличился - на 1% и 4% соответственно. Также с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировались почти 62 тысяч человек.

В Минздраве добавили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне, присущем для начала эпидемического сезона. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 359,7 на 100 тыс. населения, что на 30,7% меньше эпидемического порога по Украине.

Также за неделю зарегистрировано 34 случая гриппоподобного заболевания и 22 случая тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа не получено.

Ранее сообщалось, что в Киеве возросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

 

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Теги: грипп, ОРВИ, эпидемия грипп, МОЗ, грипп в Украине
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Источник: korrespondent.net

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