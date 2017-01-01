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В Одессе умерла женщина, выпавшая из маршрутки

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Женщина выпала из маршрутки 9 ноября и с тех пор находилась в коме, получив черепно-мозговую травму.
Инцидент произошел на маршруте №84 Нати-Одесса
Инцидент произошел на маршруте №84 Нати-Одесса
УНН

В одесской больнице умерла 41-летняя жительница Беляевского района, которая получила травмы, когда на ходу выпала из маршрутки. Об этом сообщает местное издание Думская в среду, 14 ноября, со ссылкой на Одесскую областную клиническую больницу.

Женщина все это время находилась в коме - она получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел 9 ноября на маршруте №84 Нати-Одесса. Во время поворота под натиском пассажиров, стоявших на задней площадке, дверь открылась, и женщина выпала из салона на проезжую часть.

По данному факту полиция начала уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Под Киевом из маршрутки на ходу выпала школьница

Ранее в Черкассах на глазах у полиции из маршрутки выпала пассажирка.

 

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Теги: смерть, Одесса, женщина, маршрутка
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Источник: korrespondent.net

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