В Запорожье неизвестный подорвал прохожих

Вечером 14 ноября в Запорожье злоумышленник бросил взрывное устройство в сторону трех мужчин и скрылся с места преступления.

В Запорожье неизвестный бросил в прохожих гранату



В Запорожье вечером 14 ноября неизвестный бросил в сторону людей взрывное устройство, пострадали трое мужчин, их доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



"14 ноября в 19:05 в Шевченковское отделение полиции Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение, что по ул. Войскбуд взрыв", – говорится в сообщении.



В результате взрыва пострадали мужчины 1989, 1986 и 1996 годов рождения. На данный момент установлено, что они не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету или бизнесу: один из них – студент, двое других – работники предприятий.



Злоумышленник скрылся, в городе и области объявлена полицейская операция "Сирена". Открыто уголовное производство по признакам ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



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