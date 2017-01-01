В Украине за сутки произошло более 1000 ДТП

За сутки более 1000 ДТП произошло по всей стране. Из них только в Киеве – 498. 30% водителей не сменили летнюю резину на зимнюю.



В Украине за сутки в результате снегопада зафиксировано более тысячи дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook вечером 14 ноября.

Глава Мининфраструктуры привел статистические данные по ДТП, которые произошли 14 ноября, согласно которым треть их фигурантов передвигались на автомобилях с "летней резиной".

"За сутки более 1000 ДТП по всей стране. Из них только в Киеве – 498. 30% водителей не сменили летнюю резину на зимнюю. Только 46% были пристегнуты", – написал Омелян.

Министр также отметил, что, по последним соцопросам, ремнями безопасности пользуются лишь около 23% граждан. "Минимум половины этих смертей, увечий, ДТП могло бы не быть, если бы каждый потратил секунду в начале путешествия на застегивание ремня безопасности и час раз в полгода на своевременную замену сезонной резины авто", – заявил министр.

Ранее сообщалось, что в Киеве после снегопада случилось почти 500 дорожно-транспортных происшествий. В Запорожской области, недалеко от поселка Степногорск столкнулись две грузовые машины.

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