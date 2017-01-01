Сутки в ООС: 16 вражеских обстрелов, ранен один боец ВСУ

С начала суток противник совершил два интенсивных обстрела на Горловском направлении. Применялись минометы калибра 82 и 120 мм.

В течение минувших суток сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

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“В пяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями… В ходе боевых действий, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил“, - говорится в сводке штаба ООС.

Так, незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Счастье, Айдар, Крымское, Верхнеторецкое, Пески, Новоселовка, Гранитное, Павлополь, Гнутово, Лебединское.

“Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный. Такие же минометы применили и у Счастья, Крымского и Старого Айдара“, - добавили в штабе ООС.

С начала новых суток, 15 ноября, враг активизировался на Горловском направлении. Ночью, оккупанты совершили два интенсивных обстрела в районах Шумов и Южного. В обоих случаях противник применил минометы калибра 82, а у Южного - еще и 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено“ - подытожили в штабе ООС.

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По данным украинской разведки, за прошедшие сутки трое противников были уничтожены, еще трое получили ранения.

Накануне сообщалось, что сепаратисты активизировались на Приазовье. Там противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалык.

Как сообщалось 14 ноября, Минобороны выделило квартиру генералу, осужденному по делу Ил-76.