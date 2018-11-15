Жертв завлекали на сайтах знакомств: Поймали банду запорожских "оборотней" в погонах

Преступники подыскивали своих жертв через "сайт знакомств", где размещали объявления о предоставлении интимных услуг.

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную преступную группу из четырех человек, в которую входили бывшие сотрудники райотделов полиции, а также действующий полицейский, которые занимались шантажом и вымогательством.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Преступники создали в соцсетях “сайт знакомств“, где размещали объявления о предоставлении интимных услуг. Те, кто проявил интерес - брали в оборот - угрожали уголовной ответственностью за поиск платной любви, сообщить семье и на работу. У своих жертв злоумышленники требовал откуп в сумме от двух до пяти тысяч долларов США.

Правоохранители задержали вымогателей во время передачи им двух тысяч долларов. Позже были задержаны еще двое участников ОПГ.

На данный момент решается вопрос об оглашении фигурантам дела подозрения в совершении преступления, а также избрания им меры пресечения. Открыто уголовное производство по ст.368 Уголовного кодекса Украины - “получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение“. Наказание за это преступление - лишение свободы на 8-12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Как сообщалось 1 ноября, на Волыни задержали очередных “оборотней“ в форме патрульных.

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