В гостинице в Днепре С14 решили декоммунизировать отель
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В городе Днепр активисты организации С14 пришли в гостиницу Академия снимать портреты Ленина, Сталина, Карла Маркса и других коммунистических идеологов и революционных деятелей.
Об этом сообщил активист Кирилл Дороленко, передает Depo.Днипро.
Активисты организации С14 пришли в гостиницу и уговаривают администраторов снять картины. На место происшествия была вызвана полиция.
Как сообщалось, в августе в Одессе возбудили уголовное дело из-за портрета Дзержинского в СИЗО.
Также в августе в США чиновницу наказали за портрет Путина в Капитолии.
Также 2 ноября стало известно, что в Азербайджане псевдоукраинская община заседает под портретами Путина.
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