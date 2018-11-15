В холле отеля в Днепре обнаружили портреты Ленина, Сталина и других коммунистических деятелей.

В гостинице активисты снимают портреты Сталина и Ленина

В гостинице в Днепре С14 решили декоммунизировать отель

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В гостинице в Днепре С14 решили декоммунизировать отель

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В городе Днепр активисты организации С14 пришли в гостиницу Академия снимать портреты Ленина, Сталина, Карла Маркса и других коммунистических идеологов и революционных деятелей.

Об этом сообщил активист Кирилл Дороленко, передает Depo.Днипро.

Активисты организации С14 пришли в гостиницу и уговаривают администраторов снять картины. На место происшествия была вызвана полиция.

Как сообщалось, в августе в Одессе возбудили уголовное дело из-за портрета Дзержинского в СИЗО.

Также в августе в США чиновницу наказали за портрет Путина в Капитолии.

Также 2 ноября стало известно, что в Азербайджане псевдоукраинская община заседает под портретами Путина.

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