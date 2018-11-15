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В гостинице в Днепре С14 решили декоммунизировать отель

Комментариев: 7
В холле отеля в Днепре обнаружили портреты Ленина, Сталина и других коммунистических деятелей.
В гостинице в Днепре С14 решили декоммунизировать отель
© facebook.com/Kyrylo.Dorolenko
Фото 1/5
  • В гостинице активисты снимают портреты Сталина и Ленина
  • В гостинице активисты снимают портреты Сталина и Ленина
  • В гостинице активисты снимают портреты Сталина и Ленина
  • В гостинице активисты снимают портреты Сталина и Ленина
  • В гостинице активисты снимают портреты Сталина и Ленина
В гостинице в Днепре С14 решили декоммунизировать отель
В гостинице активисты снимают портреты Сталина и Ленина
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В городе Днепр активисты организации С14 пришли в гостиницу Академия снимать портреты Ленина, Сталина, Карла Маркса и других коммунистических идеологов и революционных деятелей.

Об этом сообщил активист Кирилл Дороленко, передает Depo.Днипро.

Активисты организации С14 пришли в гостиницу и уговаривают администраторов снять картины. На место происшествия была вызвана полиция.

Как сообщалось, в августе в Одессе возбудили уголовное дело из-за портрета Дзержинского в СИЗО.

Также в августе в США чиновницу наказали за портрет Путина в Капитолии.

Также 2 ноября стало известно, что в Азербайджане псевдоукраинская община заседает под портретами Путина.

 

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Теги: декоммунизация, Днепр, С14
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Комментариев (7)
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Vesna_Krasna2    15.11.2018, 10:41
Оценка:  +4
Vesna_Krasna2
А гостиница частная или государственная? если частная то какого они туда свой сопливый нос суют.
hghj    15.11.2018, 10:56
Оценка:  +1
hghj
Вседозволенность от "властей" им позволяет это делать
Шкиряк_и_Зорян    15.11.2018, 10:09
Оценка:  +4
Шкиряк_и_Зорян
Когда же эти дебилоиды закончатся или работать пойдут! Хотя нет!.. Природа-мать, когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни!
hghj    15.11.2018, 10:28
Оценка:  +4
hghj
Эти клоуны призваны развалить страну-это их главная цель.
indiger    15.11.2018, 10:43
Оценка:  +5
indiger
кто же таких уродов на работу возьмет?
SWATFANAT    15.11.2018, 09:49
Оценка:  +5
SWATFANAT
Есть чем клоунам заниматься, банально пойти улицы подмести, не альо?)) Главное чтобы ебальники были закрыты))
hghj    15.11.2018, 10:28
Оценка:  +4
hghj
Клоуны просто разваливают страну.
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