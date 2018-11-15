Сторонников автокефалии УПЦ МП будет отлучать от церкви - СМИ

Московский патриархат пытается заблокировать создание автокефальной церкви.

УПЦ Московского патриархата будет отлучать от церкви сторонников автокефалии из числа архиереев УПЦ МП. Об этом говорится в материале РБК-Украина На полпути к томосу: как проходит создание поместной православной церкви.

Читай также: Порошенко против УПЦ МП. Что происходит с Томосом

На неделе президент планировал провести встречу архиереями УПЦ МП, однако она была сорвана из-за параллельного собора в Киево-Печерской лавре. Некоторые проукраинские епископы все же были на встрече с Петром Порошенко.

Неизвестно сколько архиереев встречалось с Порошенко, поскольку их имена хранят в тайне из-за сильного давления со стороны представителей Московскойго патриархата, заявил директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, который привлечен к созданию поместной церкви.

Читай также: Порошенко и Онуфрий созвонились после Собора - СМИ

Как сообщает издание, источник в церковных кругах подтвердил данную информацию и пояснил, что речь идет об угрозах запрета на служение, вплоть до отлучения от церкви.

Напомним, 13 ноября Украинская православная церковь Московского патриархата официально отказалась участвовать в процесс создания автокефальной Украинской православной церкви.

Позднее, архиереи УПЦ МП, которые вечером во вторник, 13 ноября, встречались с президентом Петром Порошенко, заявили о сильном давлении.

Также стало известно, что единственным из 83 участников Собора УПЦ МП, кто не подписал постановление Синода стал митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net