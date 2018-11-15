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Сторонников автокефалии УПЦ МП будет отлучать от церкви - СМИ

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 3
Московский патриархат пытается заблокировать создание автокефальной церкви.
В кругах УПЦ МП на проукраинских архиереев оказывают давление
В кругах УПЦ МП на проукраинских архиереев оказывают давление
news.church.ua

УПЦ Московского патриархата будет отлучать от церкви сторонников автокефалии из числа архиереев УПЦ МП. Об этом говорится в материале РБК-Украина На полпути к томосу: как проходит создание поместной православной церкви.

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На неделе президент планировал провести встречу архиереями УПЦ МП, однако она была сорвана из-за параллельного собора в Киево-Печерской лавре. Некоторые проукраинские епископы все же были на встрече с Петром Порошенко.

Неизвестно сколько архиереев встречалось с Порошенко, поскольку их имена хранят в тайне из-за сильного давления со стороны представителей Московскойго патриархата, заявил директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, который привлечен к созданию поместной церкви.

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Как сообщает издание, источник в церковных кругах подтвердил данную информацию и пояснил, что речь идет об угрозах запрета на служение, вплоть до отлучения от церкви.

Напомним, 13 ноября Украинская православная церковь Московского патриархата официально отказалась участвовать в процесс создания автокефальной Украинской православной церкви.

Позднее, архиереи УПЦ МП, которые вечером во вторник, 13 ноября, встречались с президентом Петром Порошенко, заявили о сильном давлении.

Также стало известно, что единственным из 83 участников Собора УПЦ МП, кто не подписал постановление Синода стал митрополит Винницкий и Барский Симеон. 

 

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Теги: УПЦ МП, автокефалия, отлучение, архиереи
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Комментариев (3)
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Coюзник    15.11.2018, 10:45
Оценка:  0
Coюзник
Я думаю что в результате всех этих событий число атеистов резко увеличится ...
Woodbrother    15.11.2018, 10:39
Оценка:  -3
Woodbrother
Московская гундяевская секта уже отлучила себя от мирового православия. Своими угрозами они могут только бурятов на россии постращать
Шкиряк_и_Зорян    15.11.2018, 10:03
Оценка:  -5
Шкиряк_и_Зорян
...А кто не отлучится - отлучим газ!!! )))))))
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