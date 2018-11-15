В Андреевскую церковь бросили "коктейль Молотова", пострадал священник

Неизвестные использовали против священника силу и газовый баллончик.

Пожара не было, повреждений бутылка также не оставила facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве рано утром неизвестные бросали “коктейли Молотова“ в двери стилобата Андреевской церкви и избили священника. Об этом в Facebook написал спикер УПЦ КП, архиепископ Евстратий Зоря.

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“Около 7:20 утра 15 ноября неизвестные бросили коктейли Молотова в двери стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви. Пожар не произошел, ущерба не нанесли, но от действий нападавших пострадал священник Киевского патриархата - комендант помещения: против него нападавшие применили силу и газовый баллончик“, - сообщил он.

Зоря предположил, что за данным нападением стоят “пособники Москвы“. Он также добавил, что такими методами УПЦ КП не запугать.

Полиция уже проверяет записи с камер наблюдения и решает вопрос о правовой квалификации события. Также ведется поиск нападавших.

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Как сообщает Киев оперативный, на церковь напали некие молодые люди, которые после своей “акции“ убежали в сторону Пейзажной аллеи.

Напомним, 10 ноября вступил в силу закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату.