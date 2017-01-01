В Киеве выпал первый снег: реакция соцсетей

Bigmir.net собрал для Вас самые забавные фотожабы, мемы и шутки на тему первого снега в столице.

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В Киеве выпал первый снег. Киевлян в Сети это порадовало, но вскоре многие осознали, что “приход зимы“ принес собой и ряд проблем как для автовладельцев, так и для коммунальных служб.

Bigmir.net собрал для Вас самые забавные фотожабы, мемы и шутки на тему первого снега в столице.

Не змінили літню гуму?

Змінюйте транспорт і не переймайтеся! pic.twitter.com/W3bNiar6BM — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 14 ноября 2018 г.

Люблю Киев, у нас внезапно снег выпал — Просто Виталий (@vitalya_mayor) 14 ноября 2018 г.

Напомним, первый снег в Киеве выпал 14 ноября. Он шел почти целый день, а к вечеру столица вся была устелена снегом. В связи со сложными погодными условиями транспорт курсировал с отклонением от расписания движения, а на дорогах образовались 10-балльные пробки. Также в столице по этой причине произошло около 500 ДТП.