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УПЦ КП относится критично к шансам Симеона возглавить новую церковь

Комментариев: 5
Церкви ищут компромиссного кандидата на пост главы новой церкви.
Симеона считают давним знакомым семьи Порошенко
Симеона считают давним знакомым семьи Порошенко
orthodoxy.org.ua

Украинская православная церковь Киевского патриархата неуверенна в шансах митрополита Винницкого и Барского Симеона из УПЦ МП заведовать автокефальной церковью. 

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Отметим, многие иерархи УПЦ Московского патриархата критично относятся к кандидатуре предстоятеля УПЦ КП Филарета. По данным источников в правящей коалиции, идеальный вариант - найти компромиссного человека на пост главы новой церкви для привлечения максимального количества епископов МП.

Таким кандидатом называют, например, митрополита Винницкого и Барского Симеона из УПЦ (МП). Он был единственным, кто на Соборе во вторник не поддержал разрыв с Константинополем и отказ участвовать в создании поместной церкви. Его считают давним знакомым семьи действующего президента Петра Порошенко.

Однако в УПЦ КП к шансам Симеона возглавить новую церковь относятся критично.

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"Мне кажется, что распространение слухов о кандидатуре митрополита Симеона - это больше плод светских обсуждений, чем то, что имеет под собой церковную реальность", - считает Евстратий (Зоря).

Напомним, УПЦ Московского патриархата будет отлучать от церкви сторонников автокефалии из числа архиереев УПЦ МП.

Ранее, в Киеве состоялся собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата. Собор осудил решение Вселенского Патриарха.

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Теги: УПЦ КП, УПЦ МП, иерарх, патриархат, церковь
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Комментариев (5)
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Колишній-східняк    15.11.2018, 11:50
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Це він там на фотографію Порошенка і Путіна показує?
Coюзник    15.11.2018, 11:45
Оценка:  +1
Coюзник
Логично было бы по просить Константинополь назначить своего ставленника ... это решило бы много острых вопросов ...
Coюзник    15.11.2018, 11:46
Оценка:  +1
Coюзник
так сказать с "чистого листа" ... глядишь и был бы наглядный пример борьбы с коррупцией
ВосставшийИзБана    15.11.2018, 11:36
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Опять винницкий. Еду в Винницу, хотя бы хомячка там себе куплю.
WTF2wtf    15.11.2018, 11:38
Оценка:  0
WTF2wtf
Нью-Васюки in Ukraine )))
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