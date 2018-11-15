УПЦ КП относится критично к шансам Симеона возглавить новую церковь

Церкви ищут компромиссного кандидата на пост главы новой церкви.

Украинская православная церковь Киевского патриархата неуверенна в шансах митрополита Винницкого и Барского Симеона из УПЦ МП заведовать автокефальной церковью.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Отметим, многие иерархи УПЦ Московского патриархата критично относятся к кандидатуре предстоятеля УПЦ КП Филарета. По данным источников в правящей коалиции, идеальный вариант - найти компромиссного человека на пост главы новой церкви для привлечения максимального количества епископов МП.

Таким кандидатом называют, например, митрополита Винницкого и Барского Симеона из УПЦ (МП). Он был единственным, кто на Соборе во вторник не поддержал разрыв с Константинополем и отказ участвовать в создании поместной церкви. Его считают давним знакомым семьи действующего президента Петра Порошенко.

Однако в УПЦ КП к шансам Симеона возглавить новую церковь относятся критично.

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"Мне кажется, что распространение слухов о кандидатуре митрополита Симеона - это больше плод светских обсуждений, чем то, что имеет под собой церковную реальность", - считает Евстратий (Зоря).



Напомним, УПЦ Московского патриархата будет отлучать от церкви сторонников автокефалии из числа архиереев УПЦ МП.

Ранее, в Киеве состоялся собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата. Собор осудил решение Вселенского Патриарха.