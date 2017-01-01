Субсидия или льгота: Что лучше использовать в отопительный сезон
Украинским семьям государством предоставлено право выбора - пользоваться в отопительный сезон льготой или субсидией. Правительство пояснило, как правильно оценить плюсы и минусы двух вариантов.
Об этом сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Кабинета министров Украины.
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“Если семья имеет право на субсидию, однако ее размер небольшой и, по ее мнению, целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии. И наоборот: если отопительный период семьи целесообразнее пользоваться субсидией, то необходимо будет подать заявление для назначения субсидии “, - говорится в сообщении.
Основанием для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг является удостоверение, которое указывает, к какой категории льготников относится то или иное лицо и какая скидка по оплате за жилищно-коммунальные услуги ей полагается.
При льготной оплате за услуги квитанции жителям поступают уже с учетом скидки.
Основными категориями льготников, имеющих право на коммунальную скидку от государства, являются:
• участники войны (50% скидка)
• члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (50% скидка)
• лица, имеющие особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) (100% скидка)
• участники боевых действий (75% скидка)
• лица с инвалидностью вследствие войны (100% скидка)
• ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС 1 и 2 категории (50% скидка)
• жертвы нацистских преследований (скидка от 50 до 100%);
• дети войны (25% скидка).
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В каких случаях выгоднее пользоваться льготами по уплате ЖКУ, а в каких - субсидией:
Как сообщалось 12 ноября, монетизация субсидий будет длиться целый год.