Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киев готовит пакет разноплановых санкций

Комментариев: 0
Власти готовят новый пакет санкций, в том числе против украинских компаний, которые сотрудничают с Россией.
Турчинов анонсировал новые украинские санкции
Турчинов анонсировал новые украинские санкции
УНИАН

Украина введет санкции в отношении лиц, причастных к проведению “выборов“ на оккупированной территории Донбасса, а также украинских компаний, которые сотрудничают с Россией.

Об этом заявил глава СНБО Александр Турчинов, сообщает 112 Украина.

Читай также: Конгресс США не примет новые санкции против России до конца года

“Хочу сказать, сейчас готовится новый пакет санкций СНБО. Готовят предложения Кабинет министров, СБУ, Верховная Рада внесет свои предложения. Я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором проведения фейковых “выборов“ на оккупированной территории, и против широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом либо усиливают безопасность и оборону РФ“, - сказал Турчинов.

По его словам, в новый список могут войти отдельные представители европейских стран, которые принимали участие в “выборах“ якобы в качестве “наблюдателей“.

Отметим, Украина, ряд стран и организаций, в том числе ООН и ОБСЕ, заявили о непризнании “выборов“ в “ЛДНР“.

В Москве проведение этих “выборов“ назвали “необходимой в сегодняшних условиях мерой“. 

Поделись:
Теги: СНБО, Турчинов, санкции, санкции против России, выборы на Донбассе, выборы в ДНР и ЛНР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь