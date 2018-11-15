УЗ запустила поезд из Мукачево в Будапешт

Также планируется запуск прямых поездов в направлении Словакии.

Укрзализныця запустила тестовый поезд Мукачево-Будапешт на евроколее. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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“Планируем в ближайшее время запустить регулярное сообщение… Следующее направление - на Словакию, и также евроколея. Об этом недавно договорились со словацким коллегой“, - написал министр.

Омелян отметил, что Мукачево с его удобным сообщением со многими украинскими городами и странами ЕС может стать крупным железнодорожным хабом, и не только пассажирским.

Напомним, 30 октября и. о. главы правления ПАО Укрзализныця Евгений Кравцов сообщил, что экспресс из Киева в аэропорт Борисполь будет курсировать каждые 30-40 минут в часы пик и с интервалом от 40 минут до 1,5 часа - в остальное время.

Позднее, президент Петр Порошенко заявил, что из аэропортов Украины стартовало 22 новых рейса.