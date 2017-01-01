ВСУ показали тренировку противотанкового резерва на Донбассе

Бойцы условно уничтожили бронеобьекты противника.

На Донбассе прошли учения противотанкового резерва одной из оперативных тактических группировок. По результатам внезапной проверки боевой готовности, украинские бойцы подтвердили достойную подготовку.

Соответствующее видео опубликовал пресс-центр ООС.

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Противотанковый резерв выполнил поставленную задачу - пересекая водную преграду, бойцы заняли выгодный рубеж и условно уничтожили бронеобьекты противника.

“Во время преодоления водной преграды действия противотанкового резерва прикрывал подвижной отряд заграждения. В комплексе действовали подразделения артиллерии из состава противотанкового резерва одной из оперативных тактических группировок “, - говорится в комментарии к видео.

Как сообщалось 15 ноября, журналист показал видео из Донбасса с “поющим“ псом в рядах ВСУ.