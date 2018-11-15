Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело Майдана: задержан снайпер, убивший режиссера Храпаченко - СМИ

Комментариев: 1
Задержанным оказался действующий снайпер Национальной гвардии.
Снайпера задержали в конце октября, в начале ноября суд дал 60 суток
Снайпера задержали в конце октября, в начале ноября суд дал 60 суток
day.kyiv.ua

Правоохранители задержали действующего снайпера Национальной гвардии по подозрению в убийстве активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Читай также: Расстрел Майдана: Суд оставил под стражей пятерых экс-“беркутовцев“

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Украинские новости и его источник в органах.

По информации агентства, следствие установило, что 20 февраля 2014 года в 11:28 обвиняемый произвел смертельный выстрел из снайперской винтовки в театрального режиссера Александра Храпаченко, который находился на улице Институтской.

Указывается, что задержанный был одним из снайперов группы Омега, которая размещалась в тот момент на территории клуба Кабинета министров.

Читай также: В 2014 у Майдана был “львовский“ запасной план - Парубий

Снайпер был задержан по месту проживания в конце октября, в начале ноября суд арестовал его на 60 суток. Фамилия задержанного не сообщается в интересах следствия.

Напомним, 7 ноября в Киеве на улице Институтской коммунальщики демонтировали памятник Героям Небесной Сотни для проведения дополнительных следственных действий и окончания эксперимента ГПУ относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года (дел Майдана).

Поделись:
Теги: Майдан, революция достоинства, расстрел на Институцкой, снайпер, Небесная сотня, Храпаченко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Шкиряк_и_Зорян    15.11.2018, 13:25
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Опаньки! Вот это поворот! Не знаю, как кто, а я такого никак не ожuдал! По ходу пьесы, то есть фарса, прокремлёвская рука кровавого Януковича всё более ссыхается!
И я верю в объективное расследование тех трагических событий. Теперь верю даже больше, чем вчера!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь