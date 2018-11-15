Дело Майдана: задержан снайпер, убивший режиссера Храпаченко - СМИ

Задержанным оказался действующий снайпер Национальной гвардии.

Правоохранители задержали действующего снайпера Национальной гвардии по подозрению в убийстве активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

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Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на агентство Украинские новости и его источник в органах.

По информации агентства, следствие установило, что 20 февраля 2014 года в 11:28 обвиняемый произвел смертельный выстрел из снайперской винтовки в театрального режиссера Александра Храпаченко, который находился на улице Институтской.

Указывается, что задержанный был одним из снайперов группы Омега, которая размещалась в тот момент на территории клуба Кабинета министров.

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Снайпер был задержан по месту проживания в конце октября, в начале ноября суд арестовал его на 60 суток. Фамилия задержанного не сообщается в интересах следствия.

Напомним, 7 ноября в Киеве на улице Институтской коммунальщики демонтировали памятник Героям Небесной Сотни для проведения дополнительных следственных действий и окончания эксперимента ГПУ относительно обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года (дел Майдана).