Жители "замерзающих городов" пригласили вице-премьера Зубко в гости

Около миллиона граждан Украины, которые остались без тепла приглашают Министра ЖКХ Геннадия Зубко посетить их города и наглядно убедиться в критичности ситуации. Об этом сообщила популярная группа "Самые резонансный новости" на своей странице в Фейсбуке, пишет Комсомольская Правда.

Пост за несколько часов набрал почти 1000 лайков и много комментариев неравнодушных граждан.

Однако Геннадий Зубко считает, что после проведенной им реформы децентрализации он не имеет никакого отношения к провалу отопительного сезона и призывает обращаться в местные органы власти или прокуратуры.

Когда именно будет восстановлено отопление - пока остается неясным.

Напомним, сейчас Кривой Рог, Херсон, Смела (Черкасская обл.), Шепетовка (Хмельницкая обл.) И пять городов Луганской области остаются отключенными от отопления. Без тепла остались как жилые дома, так и больницы, школы и другие коммунальные учреждения. В ряде городов уже введено чрезвычайное положение.

Как сообщает один из редакторов группы "Самые резонансный новости", что находится в Смеле, жители города сейчас находятся в отчаянии и настойчиво приглашают Вице-премьера Геннадия Зубко к себе "в гости", чтобы Он наглядно убедился в критичности ситуации и вмешался в процесс ее решения:

"Зубко считает, что не несет никакой ответственности за провал отопительного сезона, потому что теперь это полностью компетенция местного самоуправления. Но переписать в законодательстве ответственность с одного органа на другой - это не децентрализация, а своевременное "умывание рук" от неудобной для политика истории. В городах введено чрезвычайное положение, перестали оперировать людей, а тяжелобольных направили по домам, детей отпустили на досрочные каникулы. Фактически город прекратил жить. Я понимаю, что это политика, но учитывая критичность ситуации, Зубко должен услышать людей, вмешаться и как-то помочь им ".

В свою очередь, когда именно удастся восстановить отопление пока остается неясным, поскольку руководство Минрегионстроя отказывается вмешиваться в ситуацию, а местные органы власти не имеют достаточных средств для закупки газа у НАК Нафтогаза.