Украинской армии передано 70 единиц модернизированного вооружения
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На территории Киевского бронетанкового завода в пользование ВСУ состоялась передача вооружения и военной техники от концерна Укроборонпром и частного предприятия Украинская бронетехника.
Как сообщает Ukrainian Military Pages, украинские военные получили 70 едениц вооружение, в числе которых модернизированные танки Т-72, новые бронетранспортеры БТР-3, бронемашины Варта и Новатор, 82-мм минометы, мобильная РЛС кругового обзора Дельта, два десятка противотанковых комплексов Стугна-П и три десятка ПТРК Корсар.
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Секретарь СНБО Александр Турчинов на мероприятии заявил, что только за 3 квартала текущего года предприятия ДК Укроборонпром передали украинской армии “более 3500 единиц вооружения и военной техники, из них свыше 2000 единиц - новое и модернизированное вооружение“.
“Речь идет о бронетанковой, морской и авиационной технике, ракетно-артиллерийском вооружении, системах противовоздушной обороны, средств связи и радиоэлектронной борьбы“, - пояснил он.
Напомним, в конце октября государственное предприятие Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова передало украинской армии первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони.
До этого, Вооруженные силы Украины получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня Ураган.