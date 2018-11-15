Митрополит Симеон рассказал, как его уговаривали подписать решение Собора

Некоторые участники Собора УПЦ МП заявляли, что к митрополиту нужно применить церковное наказание за отказ ставить подпись.

Митрополит Винницкий и Барский Симеон который был единственным из 83 участников Собора УПЦ МП 13 ноября, кто не подписал постановление Собора, рассказал, как его уговаривали поставить подпись.



Об этом он рассказал в интервью, сообщает Укринформ.

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По словам владыки, некоторые архиереи "уговаривали" его подписать документ, но его поддержал митрополит Онуфрий.

"Говорили некоторые мои братья архиереи, возможно, шутя, а может, и нет, что нужно применить какие-то церковные наказание за то, что не подписал, говорили, что по правилам все должны подписать, уговаривали", - рассказал владыка.

В то же время митрополит Симеон подчеркнул, что его "поддержал Блаженнейший митрополит Онуфрий, который сказал, что у нас демократия, и не надо никого заставлять делать что-то против своей совести".

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Митрополит Симеон также объяснил, почему он не захотел подписывать документ.

"В постановлении Собора есть такие пункты, с которыми я не согласен. Первый из них - это прерывание евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Второй вопрос - это способы примирения с теми, кто находится в расколе", - сообщил владыка.

Напомним, 13 ноября УПЦ МП провела Собор, на котором было принято решение об отказе участвовать в создании единой церкви и разрыве евхаристического общения с Константинополем.

Позже стало известно о единственном митрополите, не поддержавшем решение Собора УПЦ МП.