Бойцы 72-ой бригады пошили форму фронтовому псу
Бойцы 72-й Отдельной механизированной бригады пошили форму офицерскому псу по кличке Фин. Об этом в Facebook сообщает фонд Вернись живым.
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“Знакомьтесь, это - Фин, пес породы парсон-рассел-терьер, который живет в 72-й ОМБр... Финн имеет собственный китель и шеврон с фразой из мультфильма Маугли: Это будет славная охота“, - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что пес всегда поднимает им настроение и шутят, что Фин вместе с подразделением “перешел не только на новую систему питания, но и на новую форму“.
Ранее, 14 ноября, журналист показал трогательное видео с псом из передовой на Донбассе. Журналист заснял, как боец ВСУ с позывным Дэн играет на трубе, а спасенный им пес Патрон “подпевает“.