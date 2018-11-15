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Бойцы 72-ой бригады пошили форму фронтовому псу

Комментариев: 1
Хозяином пса по кличке Фин является один из офицеров 72-й Отдельной механизированной бригады.
Бойцы отмечают, что пес всегда поднимает боевое настроение
Бойцы отмечают, что пес всегда поднимает боевое настроение
facebook.com/backandalive

Бойцы 72-й Отдельной механизированной бригады пошили форму офицерскому псу по кличке Фин. Об этом в Facebook сообщает фонд Вернись живым.

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“Знакомьтесь, это - Фин, пес породы парсон-рассел-терьер, который живет в 72-й ОМБр... Финн имеет собственный китель и шеврон с фразой из мультфильма Маугли: Это будет славная охота“, - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что пес всегда поднимает им настроение и шутят, что Фин вместе с подразделением “перешел не только на новую систему питания, но и на новую форму“.

Фин имеет шеврон с цитатой из Маугли
Фин имеет шеврон с цитатой из Маугли
facebook.com/backandalive

Ранее, 14 ноября, журналист показал трогательное видео с псом из передовой на Донбассе. Журналист заснял, как боец ВСУ с позывным Дэн играет на трубе, а спасенный им пес Патрон “подпевает“.

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Теги: ВСУ, 72-я ОМБр, собака, форма, Донбасс, Маугли
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Комментариев (1)
Boxerogos    15.11.2018, 14:30
Оценка:  -2
Boxerogos
Своему брату по разуму грех не помочь.)))))
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