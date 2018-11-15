В Луцке с мемориала Вечной Славы украли гранитные плиты
В Луцке неизвестные похитили с мемориала Вечной Славы гранитные плиты с перечнем имен погибших воинов. Следователи начали уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Волынской области.
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“Вчера, в полицию поступило сообщение о том, что с территории мемориала Вечной Славы в Луцке пропали мемориальные плиты. Правоохранители выяснили, что неизвестные злоумышленники в ночь на 14 ноября похитили с территории мемориального комплекса четыре гранитные плиты с перечнем фамилий погибших воинов во Второй мировой войне“, - говорится в сообщении.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Стоит отметить. что санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы.
Полиция продолжает досудебное расследование.
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