НАПК внесло предписание губернатору Николаевской области

НАПК требует провести служебное расследование.

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание председателю государственной службы Украины по вопросам труда и председателю Николаевской Областной государственной администраци Алексею Савченко.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

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“Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении 4 предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона”, — говорится в сообщении.

Кроме председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко предписание также внесено главам Николаевской РГА Николаевской области Алле Воробьевой и Очаковской райгосадминистрации Николаевской области Сергею Самоукову.

Предписания внесены по результатам проверки исполнительской дисциплины в Николаевской облгосадминистрации и отдельных райгосадминистрациях Николаевской области.

Согласно предписаниям, НАПК требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами Николаевской облгосадминистрации и отдельных райгосадминистраций Николаевской области требованийзакона Украины “О предупреждении коррупции” при организации проведения специальных проверок относительно победителей конкурса на должности, предусматривающие занятия ответственного или особо ответственного положения, и по их результатам принять меры в установленном законом порядке.

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Также внесено предписание председателю Государственной службы Украины по вопросам труда Роману Чернеге. Во время проверки ведомство установило случаи нарушения требований закона Украины “О предупреждении коррупции” при организации проведения специальных проверок относительно победителей конкурса на должности, предусматривающие занятия ответственного или особо ответственного положения, и выявило 88 фактов непредоставления или несвоевременного предоставления деклараций сотрудниками органа.

Как сообщалось 1 октября, губернатор Савченко заявил, что аферисты от его имени вымогают деньги.