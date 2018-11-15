В ближайшее время стоит ожидать присоединения политсил к "Оппозиционной платформе", – политолог

В ближайшее время ряд политиков и политических сил начнут присоединяться к новосозданному блоку “Оппозиционная платформа – За життя“. Об это на своей странице в Facebook написал политический эксперт Вадим Карасев.

По его словам, присоединение к новой платформе представителей разных мелких политических сил, организаций и политиков начнется в ближайшие недели.

“Стоит ожидать, что в ближайшие недели мелкие партии, организации, региональные политики начнут присоединяться к новой платформе, так как понимают, что это тот “локомотив“, который значительно увеличивает их шансы попасть в будущий парламент. Вопрос выживания, все просто“, – констатировал Карасев.

По его словам, также стоит учитывать, что новая оппозиционная платформа послала четкий сигнал другим партиям и организациям о готовности принять в свои ряды всех единомышленников. Это, по словам политолога, “достаточно грамотная позиция, которая дает им неплохой шанс на большинство в будущем парламенте“.

Карасев также отметил, что во время подписания соглашения было заявлено, что на ближайшие выборы будет определен единый кандидат от “Оппозиционной платформы“.

“Пока “платформисты“ не разглашают кто станет “единым“, но логично предположить, что им станет тот, у кого выше рейтинг. К тому же, по данным социологов, единый кандидат от оппозиционных сил Востока и Юга набирает чуть более 14% и с сохранением шансов выхода во второй тур. И тут не имеет значения, станут ли на эту платформу Александр Вилкул, Евгений Мураев или Сергей Тарута, потому что у них у них рейтинг значительно меньше, чем у Юрия Бойко или Вадима Рабиновича“, – отметил Карасев.

Он также добавил, что объединение Бойко и Рабиновича – это сигнал о том, что силы, представляющие электорат Востока и Юга Украины, все-таки нашли общий язык, что существенно может изменить не только оппозиционную, но и всю политическую конфигурацию в стране.