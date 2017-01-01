В ДТП с санитарным автомобилем пострадала семья

На данный момент все обстоятельства аварии устанавливаются.

В результате аварии трое людей направлены в больницу hk.npu.gov.ua

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись санитарный автомобиль военных и легковушка, в результате чего пострадала семья.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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“Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 ноября около 9:20. На перекрестке проспекта Московского и бульвара Богдана Хмельницкого столкнулись автомобили Богдан-2251 и ВАЗ-2104. 38-летний водитель автомобиля ВАЗ, его 36-летняя жена и 7-летний ребенок доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести“, - говорится в сообщении.

В результате аварии трое людей направлены в больницу hk.npu.gov.ua

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

В результате аварии трое людей направлены в больницу hk.npu.gov.ua

“Факт происшествия зарегистрирован в Журнале единого учета правонарушений. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства согласно Уголовному кодексу Украины“, - отметили в полиции.

В результате аварии трое людей направлены в больницу hk.npu.gov.ua

Напомним, в Украине произошло более 1000 ДТП за сутки. Около 70% от всех аварий произошли по вине владельцев автомобилей с летними шинами.