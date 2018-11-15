Посол рассказал, какой кандидат в президенты Украины нужен США

В США ожидают, что следующий президент Украины продолжил выбранный курс реформ и далее будет идти на сближение с Западом.

Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал об ожиданиях США касательно следующего президента Украины. Об этом он сообщил в интервью изданию Укринформ.

По его словам, Соединенным штатам важно, что Украина продолжала выбранный курс реформ и дальше шла на сближение с ЕС и США.

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Чалый также добавил, с поправкой на личные наблюдения, что американское правительство будет продолжать “взаимодействие с теми политическими представителями, которых поддержит украинский народ“.

Он также отметил, что отношения между странами должны развиваться, но для этого Украине необходима последовательность во внешней политике и неизменность курсу.

“Я думаю, Соединенные Штаты также приветствовали бы взаимодействие с теми политиками, которые будут продолжать выбранный курс реформ и избранный геополитический курс - на сближение с евроатлантическими, европейскими структурами“, - сказал Чалый.

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Посол добавил, что прямой американской поддержки какого либо кандидата на украинских выборах в 2019 году не будет, однако готовность к сотрудничеству сохранится с теми, кто будет идти в западном направлении.

Напомним, 14 ноября премьер-министр Владимир Гройсман назвал три задачи Кабмина на 2019 год: сохранение экономического роста, гарантирование необратимости реформ, а также обеспечение прозрачности выборов.

Ранее, 18 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет дождаться результатов выборов в Украине и попытаться “наладить отношения“ с новым руководством страны.