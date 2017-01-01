НАБУ установило, кто следил за синагогой в Киеве

Для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины в НАБУ не стали называть, где именно работают следившие за синагогой люди.

Национальное антикоррупционное бюро Украины установило лиц, которые вели незаконную слежку за киевской синагогой. В ведомстве утверждают, что нарушители не являются сотрудниками бюро, однако работают на другие украинские правоохранительные органы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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“На этой неделе ряд интернет-ресурсов опубликовал видео, на котором якобы зафиксирована “слежка агентов НАБУ за синагогой в Киеве“. Во избежание каких-либо спекуляций и распространения искаженной недостоверной информации Национальное бюро заявляет, что визуальное наблюдение за зданием не осуществляло, никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги Киева не устанавливали. Бюро изучило видеозапись, обнародованную в сети интернет, и установило, кто именно зафиксирован на нем. Лица, которые СМИ назвали “агентами НАБУ“, оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа. Для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины Бюро не будет называть, к какому именно органу принадлежат эти лица“, - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что не будут возражать против встречи с представителями синагоги для обсуждения сложившейся ситуации.

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“Подчеркиваем, что в фокусе расследований Национального бюро - деятельность высших должностных лиц в государственной власти безотносительно к их принадлежности к религиозным или любым другим общинам. Свою деятельность НАБУ осуществляет исключительно в правовом поле, с соблюдением всех требований законодательства. Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина является основными принципами деятельности Национального бюро“, - отметили в НАБУ.

Как сообщалось 31 октября, еврейская община Киева обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины в незаконной слежке в Центральной синагоге.