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НАБУ установило, кто следил за синагогой в Киеве

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Для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины в НАБУ не стали называть, где именно работают следившие за синагогой люди.
Лица, названные СМИ “агентами НАБУ“, оказались сотрудниками другого органа
Лица, названные СМИ “агентами НАБУ“, оказались сотрудниками другого органа
скриншот из видео

Национальное антикоррупционное бюро Украины установило лиц, которые вели незаконную слежку за киевской синагогой. В ведомстве утверждают, что нарушители не являются сотрудниками бюро, однако работают на другие украинские правоохранительные органы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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“На этой неделе ряд интернет-ресурсов опубликовал видео, на котором якобы зафиксирована “слежка агентов НАБУ за синагогой в Киеве“. Во избежание каких-либо спекуляций и распространения искаженной недостоверной информации Национальное бюро заявляет, что визуальное наблюдение за зданием не осуществляло, никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги Киева не устанавливали. Бюро изучило видеозапись, обнародованную в сети интернет, и установило, кто именно зафиксирован на нем. Лица, которые СМИ назвали “агентами НАБУ“, оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа. Для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины Бюро не будет называть, к какому именно органу принадлежат эти лица“, - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что не будут возражать против встречи с представителями синагоги для обсуждения сложившейся ситуации.

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“Подчеркиваем, что в фокусе расследований Национального бюро - деятельность высших должностных лиц в государственной власти безотносительно к их принадлежности к религиозным или любым другим общинам. Свою деятельность НАБУ осуществляет исключительно в правовом поле, с соблюдением всех требований законодательства. Уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина является основными принципами деятельности Национального бюро“, - отметили в НАБУ.

Как сообщалось 31 октября, еврейская община Киева обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины в незаконной слежке в Центральной синагоге.

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Теги: САП, НАБУ, синагога, слежка
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