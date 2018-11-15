Метро на Виноградарь: киевские депутаты заявили об украденных акциях компании-победителя тендера

Скандал, связанный со строительством ветки метро на Виноградарь в Киеве продолжается. На днях наконец определили победителя тендера, который неоднократно переносился и назначался заново. Подряд на работы получила компания “Киевметрострой“. Но на сегодняшней сессии Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко поручил дополнительно изучить вопрос с привлечением правоохранительных органов. Произошло это после озвученной депутатами информации о возможном рейдерском захвате предприятия, которому поручили строительство метро. Об этом на своей странице в соцсети сообщает депутат Киевсовета Александр Харченко.

- Необходимо на ближайшем заседании провести заседание по ситуации с “Метростроем“. Фактически, предприятие украли, а мы должны платить миллиардные средства. И все делают вид, что ничего не происходит, - заявил Харченко на заседании. - Утром два депутата об этом говорят, и это просто в воздух. Мы рассматривали только что вопрос про 300 миллионов, а тут вопрос больше миллиарда и новых станций метрополитена.

Рассмотрев депутатское ходатайство, Кличко дал поручение профильному заместителю по вопросам транспорта Дмитрию Давтяну провести срочное совещание с участием депутатов всех фракций, а также руководителей правоохранительных структур.

- Вопрос нужно рассмотреть, чтобы у нас не было критических ситуаций, - заявил мэр. - Из-за экономических проблем за последние годы не введено в эксплуатацию ни одной станции метрополитена. Сейчас мы имеем планы, и эти планы мы должны реализовать.

Подробности возможного рейдерского захвата пока неизвестны. Но обеспокоенность городского головы и депутатского корпуса легко понять. Стоимость тендера - порядка 6 миллиардов из бюджета. Между тем, раньше СМИ уже обращали внимание властей на скандальную ситуацию вокруг “Киевметростроя“.

Если раньше компанию связывали с Героем Украины Владимиром Петренко, то с апреля 2018 года он перестал быть главой ее правления, продав свои акции. Однако новые владельцы не получили контроль над ними, поскольку ценные бумаги неизвестными лицами незаконно были перерегистрированы на офшорные компании.

Согласно отчету из Единого госреестра юридических и физлиц, сейчас конечный бенефициарный владелец “Киевметростроя“ - Сергей Кияшко. Это известный российский бизнесмен и председатель совета директоров российского производителя вагонов метро “Вагонмаш“.