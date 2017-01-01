Мошенничество на 17 млн грн: МВД проверит закупку палаток и камуфляжа

Победители тендера, 4 компании, зарегистрированы по одному адресу.

Главное следственное управление Национальной полиции расследует уголовное производство по факту мошенничества при закупке для нужд Министерства внутренних дел пневмокаркасных надувных палаток и флисовых и камуфляжных костюмов на общую сумму 16,873 млн гривен.

Об этом сообщают Украинские новости со сылкой на судебные материалы.

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С ноября 2014 по май 2015 года комитет по тендерным торгам МВД провел тендеры и заключил договоры на закупку палаток и костюмов на соответствующую сумму. Контрагентами МВД по указанным договорам были победители тендеров ООО Сильвер Строй, ООО Прайм - Торг Компани, ООО Астера Групп, ООО Оскар - Т.

При этом предприятия - победители Сильвер Строй, Прайм - Торг Компани, Астера Групп - не предоставили в МВД необходимые налоговые документы, подтверждающие факт проведения этими предприятиями хозяйственной деятельности.

Кроме того, все указанные предприятия зарегистрированы по одному адресу и в соответствии с классификатором видов экономической деятельности эти предприятия не имеют отношения к пошиву одежды или производству палаток.

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Приведенные факты свидетельствуют о возможной фиктивности трех указанных предприятий, а потому в действиях заинтересованных лиц усматриваются признаки уголовного преступления. Суд назначил экспертизу.

Стоит отметить, ранее эксперты Transparency International Ukraine и 19 региональных общественных организаций выявили более 3 тысяч нарушений тендерных процедур в системе публичных электронных закупок ProZorro за год работы сервиса.

Как сообщалось 10 октября, на рынке Днепра незаконно продавали форму Нацгвардии.