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Мошенничество на 17 млн грн: МВД проверит закупку палаток и камуфляжа

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Победители тендера, 4 компании, зарегистрированы по одному адресу.
Нацполиция обнаружила мошенничество при закупке для нужд МВД
Нацполиция обнаружила мошенничество при закупке для нужд МВД
Prom.ua

Главное следственное управление Национальной полиции расследует уголовное производство по факту мошенничества при закупке для нужд Министерства внутренних дел пневмокаркасных надувных палаток и флисовых и камуфляжных костюмов на общую сумму 16,873 млн гривен. 

Об этом сообщают  Украинские новости со сылкой на судебные материалы.

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С ноября 2014 по май 2015 года комитет по тендерным торгам МВД провел тендеры и заключил договоры на закупку палаток и костюмов на соответствующую сумму. Контрагентами МВД по указанным договорам были победители тендеров ООО Сильвер Строй, ООО Прайм - Торг Компани, ООО Астера Групп, ООО Оскар - Т.

При этом предприятия - победители Сильвер Строй, Прайм - Торг Компани, Астера Групп - не предоставили в МВД необходимые налоговые документы, подтверждающие факт проведения этими предприятиями хозяйственной деятельности.

Кроме того, все указанные предприятия зарегистрированы по одному адресу и в соответствии с классификатором видов экономической деятельности эти предприятия не имеют отношения к пошиву одежды или производству палаток.

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Приведенные факты свидетельствуют о возможной фиктивности трех указанных предприятий, а потому в действиях заинтересованных лиц усматриваются признаки уголовного преступления. Суд назначил экспертизу.

Стоит отметить, ранее эксперты Transparency International Ukraine и 19 региональных общественных организаций выявили более 3 тысяч нарушений тендерных процедур в системе публичных электронных закупок ProZorro за год работы сервиса.

Как сообщалось 10 октября, на рынке Днепра незаконно продавали форму Нацгвардии.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: МВД, госзакупки, полиция, МВД Украины, закупка, государственные закупки, Национальная полиция
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