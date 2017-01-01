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Двух десантников задержали за попытку продать свыше 4 кг взрывчатки

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Два контрактника хотели за "товар" 33 тысячи гривен.
Десантники не первый раз продавали взрывчатку
Десантники не первый раз продавали взрывчатку
vppnr.gp.gov.ua

Военная прокуратура Центрального региона задержала двух контрактников десантно-штурмовых войск, которые пытались более 4 килограммов взрывчатки.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры, солдат и старший солдат были задержаны во время попытки сбыта. Открыто уголовное производство по факту ношения, хранения и сбыта взрывчатого вещества.

Следствие установило, что указанные десантники в августе продали зажигательную трубку ЗТП-300 и пластическую взрывчатку общей массой 1358, 2 г, за 11 тысяч гривен. 15 ноября после продажи пластической взрывчатки общей массой 2600 г и 2 тротиловых шашек весом по 200 г. за 33 тысяч гривен, обоих злоумышленников задержали.

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Задержанным готовится уведомление о подозрении, подача в суд ходатайства об избрании меры пресечения и арест имущества.

Напомним, в начале октября военная прокуратура задержала в одной из киевских военных частей ВСУ командир роты охраны, который пытался украсть два двигателя к вертолету Ми-8. 

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Теги: прокуратура, десантники, контрактники, взрывчатка, уголовное дело
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