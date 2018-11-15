Рабинович снялся с выборов президента, чтобы объединить страну и провести партию Раду, – эксперт

Решение народного депутата, лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича о снятии своей кандидатуры с президентских выборов серьезно упрочит репутацию "Оппозиционной платформы – За життя" среди жителей Юго–Востока Украины и в целом поспособствует объединению Украины. Об этом на свей странице в Facebook написал политический эксперт Глеб Ляшенко.

По словам политолога, сегодняшнее заявление Вадима Рабиновича о снятии кандидатуры прозвучало довольно неожиданно, и в то же время более чем разумно.

"Неожиданно – потому, что президентский рейтинг Вадима Рабиновича неуклонно рос в течение последнего года. Рабинович вполне мог бороться за лидерство практически во всех юго-восточных регионах Украины. Тем более, что партия "За життя" – единственная, у кого на руках был и остается реальный план по выходу из военно-политического тупика на Донбассе, что серьёзно укрепляло позиции партийного лидера", – уверен Ляшенко.

Он отметил, что Вадим Рабинович добровольно отказывается участвовать в президентской гонке, мотивируя свое решение тем, что спасти Украину от раскола в православии сможет только православный кандидат.

"Мудро, логично и своевременно. Особенно в свете нарастающего религиозно-политического конфликта", – прокомментировал заявление политика Глеб Ляшенко.

Эксперт также выразил мнение о том, что решение Рабиновича серьезно упрочит репутацию "Оппозиционной платформы – За життя" среди православных украинцев, живущих в южных и восточных областях страны. Ляшенко также положительно оценил шансы лидера партии "За життя" на предстоящих парламентских выборах.

"Уже никто не обвинит объединенную оппозицию в неспособности выдвинуть единого кандидата для участия в президентских выборах. Единый кандидат теперь точно будет. Что касается дальнейших перспектив самого Рабиновича, то, очевидно, он возглавит список объединенной оппозиции на предстоящих через год парламентских выборах. Пока рано делать прогнозы, но шансы на успех – высокие. Оппозиция все меньше подыгрывает власти и все чаще выступает на стороне избирателя. Думаю, результат будет", – подытожил Ляшенко.