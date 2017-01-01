Митрополит Симеон ожидал автокефалию от РПЦ

Священнослужитель заявил, что всегда был сторонником автокефальной церкви.

Митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что всегда был сторонником автокефалии, но ожидал ее от РПЦ. Об этом он рассказал в интервью изданию Укринформ.

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“Я никогда раньше не скрывал, что являюсь сторонником автокефалии, но, как и большинство наших архиереев, ожидал, что мы получим ее от Русской Православной Церкви. Этот путь мы имели в виду, когда говорили о получении автокефалии каноническим путем. Но последние решения, принимаемые в Московской Патриархии, и риторика, звучащая от нашего руководства из Москвы, не дает оснований ожидать такой автокефалии“, - сказал Симеон.

По его словам, действия УПЦ МП, и в частности постановление Архиерейского Собора, представляют собой очередную попытку затормозить процесс создания Поместной церкви.

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“С нами или без нас, она ​​будет создана, и мне жаль, что мы добровольно выводим себя из этого процесса, хотя могли бы, как самая Православная Церковь в Украине, которая насчитывает 12 тысяч приходов, возглавить этот процесс и даже диктовать свои условия“, - заявил митрополит.

Ранее сообщалось, что единственным из 83 участников Собора Украинской православной церкви Московского патриархата, кто не подписал постановление Синода об отказе в участии в создании единой церкви Украины стал митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Позднее Симеон рассказал, как его уговаривали поставить подпись.