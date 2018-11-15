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Премьер Венгрии заявил, что договоренности с действующей властью Украины невозможны

Комментариев: 3
По его словам, венгерская сторона уже налаживает контакты с "потенциальными победителями выборов".
Орбан заявил, что отношения между Венгрией и Украиной ухудшились
Орбан заявил, что отношения между Венгрией и Украиной ухудшились
kormany.hu

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта невозможны. 

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Премьер-министр указал на то, что Украина является страной, у которой нет обозримой перспективы вступления в НАТО или ЕС. Орбан сказал, что вскоре в Украине состоятся президентские выборы, и если ситуация не ухудшится, это станет большим достижением, отмечает правительственный портал.

“Мы выясним, будет ли нынешний венгерский курс продолжаться“, - подчеркнул он.

Орбан отметил, что в Будапеште контактируют с потенциальными победителями выборов и уже пытаются обсудить необходимые изменения, которые могут быть приняты после смены власти. По его словам, Украина еще может вернуться на путь дружбы или стратегического партнерства с Венгрией. Венгерский лидер сказал, что это единственный путь, которым Киев может идти в НАТО и ЕС.

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“Мы надеемся, что Украина будет союзной, дружественной и не будет преследовать венгров, которые сегодня являются гражданами Украины, и воспользуется возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья, и не только его, и способствовать стабилизации и развития Украины“, - сказал он.

Кроме того, Венгрия объявила о блокаде европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин считает “бессмысленной“ встречу в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, РФ) до выборов в Украине. 

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Теги: Венгрия, скандал, Украина, НАТО, выборы, Орбан
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Комментариев (3)
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Woodbrother    15.11.2018, 18:20
Оценка:  0
Woodbrother
Плевать на мнение этого орбана.
Coюзник    15.11.2018, 18:06
Оценка:  +4
Coюзник
Все хотят чтобы Украина была "ПРО" ... про-венгерская, про-российская, про-европейская, про-американская ...
достало уже. Хоть кто нибудь говорил о про-украинской Украине ...
Media-sapiens    15.11.2018, 18:13
Оценка:  -3
Media-sapiens
говорильщики бывают разные, желтые-синие-красные...
но созидательно работать в этом направлении, а не деструктивно - вот с этим напряг...
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