По его словам, венгерская сторона уже налаживает контакты с "потенциальными победителями выборов".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта невозможны.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Премьер-министр указал на то, что Украина является страной, у которой нет обозримой перспективы вступления в НАТО или ЕС. Орбан сказал, что вскоре в Украине состоятся президентские выборы, и если ситуация не ухудшится, это станет большим достижением, отмечает правительственный портал.

“Мы выясним, будет ли нынешний венгерский курс продолжаться“, - подчеркнул он.

Орбан отметил, что в Будапеште контактируют с потенциальными победителями выборов и уже пытаются обсудить необходимые изменения, которые могут быть приняты после смены власти. По его словам, Украина еще может вернуться на путь дружбы или стратегического партнерства с Венгрией. Венгерский лидер сказал, что это единственный путь, которым Киев может идти в НАТО и ЕС.

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“Мы надеемся, что Украина будет союзной, дружественной и не будет преследовать венгров, которые сегодня являются гражданами Украины, и воспользуется возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья, и не только его, и способствовать стабилизации и развития Украины“, - сказал он.

Кроме того, Венгрия объявила о блокаде европейских и евроатлантических стремлений Украины.



Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин считает “бессмысленной“ встречу в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, РФ) до выборов в Украине.