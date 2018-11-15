"Это не мое дело": Порошенко прокомментировал отопительный коллапс

Президент пояснил, что в его обязанности не входит запуск отопления, а за это отвечают городские власти.

Президент Петр Порошенко на заседании комиссии по ситуации с теплоснабжением в Смеле прокомментировал отсутствие отопления в городе и заявил, что “это не его дело“.

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“Крутить вентиль - это не дело президента. Я этим не занимался и заниматься не буду. Но как глава государства, я ни в коем случае не дам нарушать права граждан“, - сказал президент, передает Громадське.

По словам главы государства, отопление в городах - это прямая обязанность городских властей и глав в частности. “Подготовка к зиме - это ответственность местной власти. Я для того инициировал децентрализацию“, - добавил Порошенко.

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Президент перед уходом с заседания резко потребовал, что бы газ и тепло было запущено немедленно.

“Даю вам несколько часов, мне как президенту доложить, что тепло запущено и газ пошел“, - сказал он и ушел.

Напомним, 14 ноября жители города Смела Черкасской области устроили пикет под зданием Кабинета министров из-за отсутствия отопления. Также на место прибыл мэр города, который заявил, что его не пустили к премьер-министру Гройсману.

По словам митингующих, они пришли под Кабмин с отчаяния, потому что мерзнуть в своих квартирах больше не могут. По итогу в Смелу была направлена делегация чиновников и представителей Нафтогаза для решения проблемы.