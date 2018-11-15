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"Это не мое дело": Порошенко прокомментировал отопительный коллапс

Комментариев: 10
Президент пояснил, что в его обязанности не входит запуск отопления, а за это отвечают городские власти.
Порошенко приказал исправить ситуацию в течении нескольких часов
Порошенко приказал исправить ситуацию в течении нескольких часов
УНИАН

Президент Петр Порошенко на заседании комиссии по ситуации с теплоснабжением в Смеле прокомментировал отсутствие отопления в городе и заявил, что “это не его дело“. 

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“Крутить вентиль - это не дело президента. Я этим не занимался и заниматься не буду. Но как глава государства, я ни в коем случае не дам нарушать права граждан“, - сказал президент, передает Громадське.

По словам главы государства, отопление в городах - это прямая обязанность городских властей и глав в частности. “Подготовка к зиме - это ответственность местной власти. Я для того инициировал децентрализацию“, - добавил Порошенко.

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Президент перед уходом с заседания резко потребовал, что бы газ и тепло было запущено немедленно.

“Даю вам несколько часов, мне как президенту доложить, что тепло запущено и газ пошел“, - сказал он и ушел.

Напомним, 14 ноября жители города Смела Черкасской области устроили пикет под зданием Кабинета министров из-за отсутствия отопления. Также на место прибыл мэр города, который заявил, что его не пустили к премьер-министру Гройсману.

По словам митингующих, они пришли под Кабмин с отчаяния, потому что мерзнуть в своих квартирах больше не могут. По итогу в Смелу была направлена делегация чиновников и представителей Нафтогаза для решения проблемы.

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Теги: Порошенко, отопление, Нафтогаз
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Комментариев (10)
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shurag    15.11.2018, 18:35
Оценка:  0
shurag
вот вам и гарант
ЕЖИК69    15.11.2018, 18:27
Оценка:  0
ЕЖИК69
в его обязанности входит деньги бюджетные пи...ть
ALFER+    15.11.2018, 18:23
Оценка:  0
ALFER+
...сказал он и ушел, надув щёки.
ВосставшийИзБана    15.11.2018, 18:21
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Да понятно. Его дело - карманы набивать. Во сколько раз он богаче стал за свое президентство?
Woodbrother    15.11.2018, 18:24
Оценка:  -3
Woodbrother
Усешный бизнес повышает благосостояние страны.
atos    15.11.2018, 18:19
Оценка:  +2
atos
Конечно не твоё дело, у тебя то дома тепло и хорошо))))) это проблема сугубо людей, которые живут в этой "стране", где ты так званый "президент")
Woodbrother    15.11.2018, 18:26
Оценка:  -2
Woodbrother
Люди и збрали дебилов на местных выборах, а президент виноват ? Президент не тянул людей к избирательной урне и не требовал при этом, что бы избиратель думал исключительно задницей.
Woodbrother    15.11.2018, 18:27
Оценка:  -1
Woodbrother
В некоторых районах Одесской обл. на местных выборах во всю пиарили тему русского языка. Вот теперь пусть в том райцентре языком и греются.
Григорич    15.11.2018, 18:30
Оценка:  0
Григорич
люди не только на местных выборах избрали дебилов но и на президентских...
Media-sapiens    15.11.2018, 18:18
Оценка:  +2
Media-sapiens
Не царское это дело?
Зато запуск томоса - это твоё всЬО!
Твоё дело - ГАРАНТИРОВАТЬ соблюдение конституционных прав народа.
Ставьте мне минусы, кто считает, что он с этим справляется...
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