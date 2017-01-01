В Черкассах маршрутчики неделю бастуют

Черкасские маршрутчики бастуют почти неделю. Переговоры перевозчиков с властями города 15 ноября были безрезультатными.

Маршрутки пятый день не ходят в Черкассах zmi.ck.ua

В Черкассах все маршрутчики бастуют уже почти неделю, не пуская на улицы города свои автобусы. Переговоры перевозчиков с городскими властями в четверг, 15 ноября, были безрезультатными, сообщает Zmi.ck.ua.

Отмечено, что в Черкассах состоялось заседание исполкома, где собирались утвердить новый тариф на проезд в пять гривен при определенных условиях о перевозке детей и школьников (сейчас он становит четыре гривны).

В частности, условием, при котором исполком был готов повысить тариф, был бесплатный проезд детей и школьников до 12:00, а после - 60% от цены.

"Пять гривен не устраивает перевозчиков экономически, но другого выхода нет. Мы согласились при условии, что сразу начинается регуляторная процедура на шесть гривен", - сказал адвокат перевозчиков Валерий Макеев.

Он отметил, что перевозчики не могут финансировать популизм (речь идет о бесплатном проезде детей и школьников).

Вскоре перевозчики высказали свое мнение и покинули зал заседаний.

Напомним, забастовка маршрутчиков в Черкассах началась 11 ноября и сколько еще продлится - неизвестно. Сейчас городом курсируют только троллейбусы и междугородные маршрутки.

Ранее в Тернополе жители города провели "тарифный майдан" из-за повышения цен на проезд с 4 до 8 гривен. В результате под давлением активистов власти вернули прежние тарифы.

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